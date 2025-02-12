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«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Уралом» в Абу-Даби

«Зенит» сыграет товарищеский матч с «Уралом» в Абу-Даби
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Санкт-петербургский «Зенит» проведёт товарищеский матч с екатеринбургским «Уралом» в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Встреча пройдёт 14 февраля на стадионе «Аль-Нахайян», стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск.

После 18 туров РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице. «Урал» после 21 игры Первой лиги занимает третье место.

18 февраля екатеринбургский клуб сыграет товарищеский матч с «Локомотивом», 21 февраля — с московским «Динамо» и 22 февраля — с «Акроном».

1 марта «Зенит» проведёт встречу с ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата России. «Урал», в свою очередь, 3 марта сыграет с «Ротором» в 22-м туре Первой лиги.

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