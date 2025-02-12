Погребняк: Семаку виднее, как «Зенит» сейчас выступал бы в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на высказывание главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, что клуб не попал бы в топ-8 команды общего этапа Лиги чемпионов, если бы участвовал в турнире.

«Не знаю, на каком уровне «Зенит» сейчас выступал бы в Лиге чемпионов. Если Семак говорит о том, что команда не входила бы в топ-8 группового этапа, значит, так и есть. Ему виднее», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.