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Погребняк: Семаку виднее, как «Зенит» сейчас выступал бы в Лиге чемпионов

Погребняк: Семаку виднее, как «Зенит» сейчас выступал бы в Лиге чемпионов
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк отреагировал на высказывание главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, что клуб не попал бы в топ-8 команды общего этапа Лиги чемпионов, если бы участвовал в турнире.

«Не знаю, на каком уровне «Зенит» сейчас выступал бы в Лиге чемпионов. Если Семак говорит о том, что команда не входила бы в топ-8 группового этапа, значит, так и есть. Ему виднее», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.

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