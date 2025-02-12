Канчельскис: казалось, одни болельщики переживают за «Спартак», а руководители — непонятно

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал работу московского «Спартака» на трансферном рынке этой зимой.

«Все прекрасно знают, что «Спартак» всегда ставит цель занять первое место в РПЛ. Но в последнее время казалось, что одни болельщики переживают и хотят видеть «Спартак» чемпионом, а руководители — непонятно. Если красно-белые берут таких дорогих футболистов, это заявка на то, чтобы дать бой «Зениту» и «Краснодару». Не будем сбрасывать со счетов ЦСКА — у них всегда была задача бороться за самые высокие места», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По данным Transfermarkt, самой дорогой покупкой «Спартака» в нынешнем сезоне стал нападающий Ливай Гарсия, который перешёл из греческого АЕКа за € 18,7 млн зимой. Вчера, 11 февраля, красно-белые объявили о переходе вингера Пабло Солари из «Ривер Плейт» за € 10 млн. Третьим новичком команды стал вратарь Илья Помазун, который перешёл в «Спартак» из ЦСКА.