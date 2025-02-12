Кононов — о матче с «Оренбургом»: игра была равной, порой «Торпедо» выглядело поострее

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался об игре автозаводцев в товарищеском матче с «Оренбургом» (2:3).

«Начало игры было неудачным, особенно те первые минуты, когда мы пропустили два гола. Но я хочу отметить игроков: да, бывает в футболе такое, что соперник забивает быстро, и в каких-то эпизодах случаются ошибки. Однако ребята не растерялись, спокойно продолжили игру, сразу же создали несколько опасных моментов у ворот «Оренбурга» и забили. В целом, за исключением этих первых минут, игра была равной, а порой мы даже выглядели поострее.

Что касается второго тайма, то мы сделали несколько замен, немного изменили тактическую схему, и это почти сразу принесло результат. Стали активнее действовать, больше моментов создавать у ворот соперника. Второй тайм мне понравился, потому что мы усилили игру, а это очень важно для дальнейшего прогресса. Нам нужно учиться не только играть в первом тайме, но и усиливать свою игру после пропущенных мячей, что особенно важно в чемпионате.

Усиление касается не только замен, а прежде всего самой игры. Конечно, замены сыграли свою роль, но важно, что мы приближаемся к тому стилю, который хотим видеть в чемпионате, и продолжаем работать над тем, что мы делали и в прошлом году. На мой взгляд, сегодня мы создали больше моментов, чем в предыдущих играх, было больше ударов по воротам. Посмотрим статистику, но, по ощущениям, мы провели более агрессивную и созидательную игру», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.