Экс-тренер «Спартака» и «Рубина» Сальсес: Слуцкий — топ-тренер

Экс-тренер московского «Спартака» и казанского «Рубина» по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес высказался о главном тренере китайского «Шанхай Шэньхуа» Леониде Слуцком.

— Готовы поехать на стажировку к Леониду Слуцкому в Китай?

— Я же с ним недавно работал несколько лет, вряд ли он сильно поменял свою методику. Но более информативной будет стажировка у тренеров, с кем ты никогда не работал или работал очень давно.

Конечно, Слуцкий — топ-тренер. И если рассматривать работу его помощником, то почему бы и нет? У меня с ним всё было хорошо, если у него будет желание сотрудничать со мной, я буду только рад.

— Тем более вы должны быть знакомы с китайской народной медициной, которую практиковал Лю Хуншен в «Спартаке».

— Да-да (смеётся).

— Помогают ли в восстановлении пиявки, иголки?

— Помогают, и он это не раз демонстрировал. Когда применяются разные методики, когда в клубе работают специалисты из разных стран, конечно, это идёт на пользу, можно использовать больше вариативности. Лю был очень хорошим доктором, футболисты всегда были рады поработать с ним.

— На вас он свои методы применял?

— Никогда, но футболисты были очень довольны, — приводит слова Сальсеса «Матч ТВ».

Хавьер Нойя Сальсес работал в России в «Спартаке» (2009-2018 годы) и с 2018-го до зимней паузы в казанском «Рубине».