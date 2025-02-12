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Капитан «Краснодара» Сперцян: смотришь на Сафонова в «ПСЖ» и понимаешь — всё реально

Капитан «Краснодара» Сперцян: смотришь на Сафонова в «ПСЖ» и понимаешь — всё реально
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Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о переходе экс-голкипера «быков» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Когда Сафонов уходил в «ПСЖ», не проскочила мысль: «Это мог бы быть я. Почему не я?»
— Нет, это уже была бы зависть, а я не такой человек вообще. Я знал об этом задолго до всех новостей, это был большой секрет. Мотя прошёл через академию, дорос. Ты смотришь на него и понимаешь, что всё реально. И я понимаю, что у меня всё ещё есть шанс. И если случится так, что я летом уеду, то получится красивая история, что мы с ним оба уехали в 25 лет.

— Снилось хоть раз, что играешь в Европе?
— Бывало, а жена потом рассказывала, что я нет-нет да замыкал передачки во сне ногой и попадал по ней в кровати. Я ей говорил потом: «Это был лучший гол в моей карьере, финал Лиги чемпионов!» — сказал Эдуард Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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