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Сперцян рассказал, как таксист в Армении отказывался брать у него деньги за поездку

Сперцян рассказал, как таксист в Армении отказывался брать у него деньги за поездку
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал историю, как таксист в Армении отказывался брать у него деньги за поездку. Напомним, футболист выступает за национальную команду этой страны.

— Я помню, как армянские фанаты встречали Тикнизяна в аэропорту, когда он решил играть за сборную Армении. У тебя есть примеры дикой любви к тебе?
— Конечно. Встречали меня в аэропорту тоже огромным количеством, я в шоке был. Потом первая игра, забиваю Румынии. После неё пошли в ресторан, всё за меня сделали, счёт закрыли. Еду в аэропорт — таксист говорит: «Я с тебя деньги не возьму, Сперцян Джан». Я всё-таки убедил его взять деньги, потому что так не пойдёт. Но это ладно, самое мощное было в самолёте. Меня посадили одного! Не в бизнес-класс — его там не было. Но меня посадили на последние ряды около аварийного выхода. Ради меня освободили два ряда передо мной и три — за мной. То есть я сидел вообще один в полном спокойствии. А когда прилетели в Краснодар, я ещё и первым из самолёта вышел. Сижу и думаю: «Так что, теперь всегда будет?» (смеётся) Конечно, каждый раз так не будет, но когда есть результат, когда мы радуем людей — каждый раз шок от отношения, — сказал Эдуард Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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