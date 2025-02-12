Один из фигурантов дела экс-главы компании «Фонбет» Анохина заключил досудебное соглашение

Замначальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол, арестованный в рамках расследования уголовного дела экс-главы «Фонбет» Сергея Анохина, заключил досудебное соглашение. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, Бивол признал свою вину, а также дал показания в отношении других фигурантов дела Анохина. Предположительно, именно замначальника УВД помог раскрыть схему передачи взятки в размере 60 млн рублей. На данный момент сотрудники правоохранительных органов задержали ещё одного подозреваемого — им может оказаться помощник экс-гендиректора «Фонбет».

Напомним, Анохина задержали 29 января при передаче взятки в размере 60 млн рублей. Денежные средства предназначались для некоего высокопоставленного силовика, который должен был помочь с прекращением начатого в отношении экс-главы «Фонбет» расследования.

Сергей Анохин также является бывшим вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза (РФС).