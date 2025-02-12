Капитан «Краснодара» Сперцян: меня оценили в € 20 млн? Вполне адекватно

Капитан «Краснодара» и полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян высказался о своей рыночной трансферной стоимости по версии Transfermarkt. Интернет-портал оценил футболиста в € 20 млн.

— Ты знаешь свою трансферную стоимость на Transfermarkt?

— Недавно меня в социальных сетях отмечали… € 20 млн?

— Да. Адекватно?

— Вполне, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.