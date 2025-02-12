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Магомед Оздоев сможет принять участие в матче ПАОКа со «Стяуа», несмотря на бан в Греции

Магомед Оздоев сможет принять участие в матче ПАОКа со «Стяуа», несмотря на бан в Греции
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Российский полузащитник Магомед Оздоев и остальные игроки ПАОКа, отстранённые от игр на 10 дней за участие в потасовке с фанатами АЕКа, смогут принять участие в матче Лиги Европы со «Стяуа».

«Принятые санкции распространяются только на греческие состязания. В еврокубках все эти футболисты тренеру ПАОКа Рэзвану Луческу доступны», — сообщил «Чемпионату» источник в ПАОКе.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Оздоеву и другим футболистам ПАОКа, принявшим участие в драке, может грозить лишение свободы на срок от трёх месяцев, а также денежные штрафы.

Оздоев выступает в составе ПАОКа с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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