Магомед Оздоев сможет принять участие в матче ПАОКа со «Стяуа», несмотря на бан в Греции

Российский полузащитник Магомед Оздоев и остальные игроки ПАОКа, отстранённые от игр на 10 дней за участие в потасовке с фанатами АЕКа, смогут принять участие в матче Лиги Европы со «Стяуа».

«Принятые санкции распространяются только на греческие состязания. В еврокубках все эти футболисты тренеру ПАОКа Рэзвану Луческу доступны», — сообщил «Чемпионату» источник в ПАОКе.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Оздоеву и другим футболистам ПАОКа, принявшим участие в драке, может грозить лишение свободы на срок от трёх месяцев, а также денежные штрафы.

Оздоев выступает в составе ПАОКа с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.