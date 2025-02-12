Агент Акаев охарактеризовал потенциального новичка «Зенита» и «Спартака» Фернандеша

Футбольный агент Джамал Акаев, специализирующийся на рынках Турции и Греции, охарактеризовал полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша. Интерес к 26-летнему кандидату в сборную Португалии приписывают «Зениту» и «Спартаку».

«Жедсон Фернандеш — игрок очень высокого уровня. На мой взгляд, оптимальная позиция для него — «восьмёрка». Хороший дриблёр, который может находить нестандартное продолжение в атаке. Атлет. За 2,5 года в Турции парень показывает экспоненциальный рост. В первое время были проблемы с принятием решений. Периодически возникали моменты, где он долго выбирал, пробить или отдать. Но в этом сезоне он показывает стабильно высокий уровень. Безусловно, такой яркий футболист мог бы стать настоящим украшением нашего чемпионата», — рассказал Акаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.