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Сёмин: в финале Зимнего Кубка РПЛ мы увидели обновлённый «Зенит» в хорошем настроении

Сёмин: в финале Зимнего Кубка РПЛ мы увидели обновлённый «Зенит» в хорошем настроении
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о финальном матче Winline Зимнего Кубка РПЛ между московским «Спартаком» и «Зенитом», в котором победу одержала санкт-петербургская команда со счётом 3:0.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    
Удаления: Мартинс – 71' / нет

«Я расцениваю финал Зимнего Кубка РПЛ как тренировку с большой нагрузкой. Каждый тренер решал какую-то свою задачу. У Семака мы увидели то, что, во-первых, «Зенит» был хорош физически. Во-вторых, те игроки, которых пригласили, подходят к команде. Они понимают, что от них требует тренер. За две недели до возобновления чемпионата их физическое состояние очень хорошее. Хотя есть футболисты, которые приехали немножко позже. Мы увидели обновлённый «Зенит» в хорошем настроении.

Что касается «Спартака», они решали свою задачу. Команда полностью готова к старту чемпионата. В матче с «Зенитом» мы это не увидели, но ещё есть две недели для подготовки», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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