Сёмин: в финале Зимнего Кубка РПЛ мы увидели обновлённый «Зенит» в хорошем настроении

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о финальном матче Winline Зимнего Кубка РПЛ между московским «Спартаком» и «Зенитом», в котором победу одержала санкт-петербургская команда со счётом 3:0.

«Я расцениваю финал Зимнего Кубка РПЛ как тренировку с большой нагрузкой. Каждый тренер решал какую-то свою задачу. У Семака мы увидели то, что, во-первых, «Зенит» был хорош физически. Во-вторых, те игроки, которых пригласили, подходят к команде. Они понимают, что от них требует тренер. За две недели до возобновления чемпионата их физическое состояние очень хорошее. Хотя есть футболисты, которые приехали немножко позже. Мы увидели обновлённый «Зенит» в хорошем настроении.

Что касается «Спартака», они решали свою задачу. Команда полностью готова к старту чемпионата. В матче с «Зенитом» мы это не увидели, но ещё есть две недели для подготовки», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.