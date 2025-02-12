Юрий Сёмин: у «Реала» есть все шансы выиграть Лигу чемпионов

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин предположил, каких успехов добьётся мадридский «Реал» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

«Реал» может выиграть Лигу чемпионов. Это команда, которая всегда нацелена на победу в предстоящей встрече и в любом турнире. Скоро в команду должен вернуться здоровым Рюдигер. В матче с «Манчестер Сити» были интересные изменения, «Реал» блестяще играл. Все шансы есть, но до этого ещё далеко, потому что финал Лиги чемпионов очень-очень не скоро.

Однако удивляешься тому, как можно было после встречи с «Атлетико», когда казалось, что «Реал» отдал все силы, найти волевые усилия во втором тайме и победить «Манчестер Сити», который играл тоже блестяще. Но это только «Реал» может, поэтому они одни из претендентов на победу в Лиге чемпионов», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.