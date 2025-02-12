Секу Койта: РПЛ сильнее чемпионата Австрии

Нападающий московского ЦСКА и сборной Мали Секу Койта оценил уровень Российской Премьер-Лиги и сравнил её с чемпионатом Австрии, поскольку ранее форвард выступал за австрийские команды.

— Как оцените уровень РПЛ, получили ли то, чего ожидали?

— Уровень чемпионата трудно оценивать спустя шесть месяцев, потому что никто не знает, что будет во второй части сезона, ситуация может измениться, какие-то команды будут в другой форме.

Но вообще РПЛ — тяжёлый чемпионат, как говорит наш тренер, все игры являются важными, все матчи очень сложные, проходных соперников вообще нет. Уровень борьбы в РПЛ очень высокий, как и конкуренция, разница между командами не такая большая.

— РПЛ в чём-то лучше чемпионата Австрии?

— Могу с уверенностью сказать, что уровень РПЛ выше, чем в чемпионате Австрии. Я играл там в лучшей команде страны — в «Зальцбурге», поэтому я могу оценивать. Разница по уровню команд большая, в какой-то момент в чемпионате ты понимаешь, что всё даётся слишком легко.

Здесь такого вообще нет, каждый матч очень тяжёлый, приходится полностью выкладываться для победы. Поэтому РПЛ сильнее чемпионата Австрии, — приводит слова Койта ТАСС.

За свою профессиональную игровую карьеру Сека выступал за «Лиферинг», «Вольфсберг», «Зальцбург» и другие команды.

В нынешнем сезоне Койта сыграл за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 3 млн.