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Койта назвал трёх сильнейших игроков в РПЛ

Койта назвал трёх сильнейших игроков в РПЛ
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Нападающий московского ЦСКА и сборной Мали Секу Койта назвал трёх сильнейших футболистов в чемпионате России.

— Каких сильных игроков вы бы выделили из ЦСКА и РПЛ — ваш топ-3?
— Если анализировать всех футболистов, с кем или против кого я играл, то начну с Ивана Облякова, нашей «десятки». Считаю его очень сильным футболистом. Также выделю Тео Бонгонда из «Спартака» и Эдуарда Сперцяна из «Краснодара». Все из группы атаки, все очень техничные, — приводит слова Койта ТАСС.

За свою профессиональную игровую карьеру Секу выступал за «Лиферинг», «Вольфсберг», «Зальцбург» и другие команды.

В нынешнем сезоне Койта сыграл за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 3 млн.

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