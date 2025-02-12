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Олег Кононов высказался о клубах РПЛ, с которыми «Торпедо» сыграло на зимних сборах

Олег Кононов высказался о клубах РПЛ, с которыми «Торпедо» сыграло на зимних сборах
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о клубах Российской Премьер-Лиги, с которыми автозаводцы провели товарищеские матчи на текущих зимних учебно-тренировочных сборах. Напомним, чёрно-белые сыграли с «Крыльями Советов» (1:0), «Рубином» (0:2), «Факелом» (1:2) и «Оренбургом» (2:3).

– Если сравнить «Оренбург» с командами, с которыми мы играли до этого, такими как «Крылья Советов», «Рубин» и «Факел», какое впечатление произвёл на вас этот соперник?
– Все клубы Премьер-Лиги — «Рубин», «Крылья Советов» и «Факел» – команды высокого уровня. Мы видим у них высокую организацию игры и футболистов, которые отличаются качеством. Конечно, мы где-то проигрываем по ходу матча, но, по сути, по игре разницы я не вижу. Мы можем играть на равных с любым соперником, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

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