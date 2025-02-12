Капитан «Краснодара» Сперцян — об отношении к деньгам: я живу обычной жизнью

Капитан «Краснодара» и полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян рассказал о своём отношении к деньгам, а также заявил, что живёт обычной жизнью.

— Сергей Николаевич (Галицкий) говорил, что в гробу карманов нет. Как ты относишься к деньгам?

— Спокойно. Я трачу их просто на жизнь, недавно вот квартиру купил перед свадьбой. Помогаю родителям, вещи покупаю, продукты. Я обычной жизнью живу.

— Без спонтанных покупок?

— Нет, это бывает, конечно. Если хочешь, возьми. Лучше потом пожалеешь, что купил, чем, что не купил. Для чего вообще тогда ещё деньги нужны? Из последнего вот часы себе купил. Захотелось – я взял. Дом вот в Армении семейный достроили наконец-то, у меня прям камень с души упал. Это кайф — такие вещи нужны, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.