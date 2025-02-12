Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Краснодара» Сперцян — об отношении к деньгам: я живу обычной жизнью

Капитан «Краснодара» Сперцян — об отношении к деньгам: я живу обычной жизнью
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Краснодара» и полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян рассказал о своём отношении к деньгам, а также заявил, что живёт обычной жизнью.

— Сергей Николаевич (Галицкий) говорил, что в гробу карманов нет. Как ты относишься к деньгам?
— Спокойно. Я трачу их просто на жизнь, недавно вот квартиру купил перед свадьбой. Помогаю родителям, вещи покупаю, продукты. Я обычной жизнью живу.

— Без спонтанных покупок?
— Нет, это бывает, конечно. Если хочешь, возьми. Лучше потом пожалеешь, что купил, чем, что не купил. Для чего вообще тогда ещё деньги нужны? Из последнего вот часы себе купил. Захотелось – я взял. Дом вот в Армении семейный достроили наконец-то, у меня прям камень с души упал. Это кайф — такие вещи нужны, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Я хочу уехать. Но не могу кинуть «Краснодар». Сперцян искренен как никогда
Эксклюзив
«Я хочу уехать. Но не могу кинуть «Краснодар». Сперцян искренен как никогда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android