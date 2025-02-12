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Сперцян ответил на вопрос, вернул ли он «Краснодару» то, что дал ему клуб

Сперцян ответил на вопрос, вернул ли он «Краснодару» то, что дал ему клуб
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Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, вернул ли он клубу то, что тот дал ему. Напомним, полузащитник является воспитанником академии «быков».

— Два года назад в ответ на вопрос об уходе в Европу ты сказал: «Я ещё не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб». Сейчас вернул?
— За два года я точно многое дал. Не могу сказать, что больше не смогу, но я пахал. Точно что-то дал клубу, болельщикам, ребятам из академии, но понятно, что это ещё не всё. Основное — все понимают, что мы должны сделать, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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