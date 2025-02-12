Сперцян ответил на вопрос, вернул ли он «Краснодару» то, что дал ему клуб

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, вернул ли он клубу то, что тот дал ему. Напомним, полузащитник является воспитанником академии «быков».

— Два года назад в ответ на вопрос об уходе в Европу ты сказал: «Я ещё не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб». Сейчас вернул?

— За два года я точно многое дал. Не могу сказать, что больше не смогу, но я пахал. Точно что-то дал клубу, болельщикам, ребятам из академии, но понятно, что это ещё не всё. Основное — все понимают, что мы должны сделать, — сказал Сперцян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

В текущем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.