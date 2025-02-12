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«Динамо» готово продать Бителло в «Ботафого» летом — Матеуш Медейрос

«Динамо» готово продать Бителло в «Ботафого» летом — Матеуш Медейрос
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Полузащитник московского «Динамо» Бителло может перейти в бразильский «Ботафого» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Матеуш Медейрос в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский клуб получил возможность трансфера Бителло на своих условиях, но только в летнее трансферное окно. Напомним, «Ботафого» хочет растянуть платёж за полузащитника в три календарных года.

В нынешнем сезоне Бителло сыграл за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 12 млн.

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