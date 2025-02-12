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Мимович не сможет перейти в «Зенит» из «Фенербахче» из-за правил ФИФА — Akit Gazetesi

Мимович не сможет перейти в «Зенит» из «Фенербахче» из-за правил ФИФА — Akit Gazetesi
Огнен Мимович
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Правый защитник турецкого «Фенербахче» и сборной Сербии Огнен Мимович не сможет перейти в санкт-петербургский «Зенит» на правах аренды из-за правил ФИФА. Об этом сообщает Yeni Akit Gazetesi.

По правилам ФИФА, клубам разрешено отправлять в зарубежную аренду не более шести игроков одновременно. У «Фенербахче» эта квота уже использована, и, чтобы оформить трансфер Мимовича, стамбульскому клубу необходимо вернуть одного из своих футболистов. Отмечается, что из-за этого правила «Фенербахче» не смог отдать в аренду этой зимой Александера Джику и Дженгиза Ундера.

Напомним, основной правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия.

В январе 2025 года Мимович стал игроком «Фенербахче», перейдя за € 6,7 млн из «Црвены Звезды». В текущем сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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