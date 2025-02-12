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Доминик Ороз: уровень российского футбола можно легко сравнивать с топ-7 лигами в Европе

Доминик Ороз: уровень российского футбола можно легко сравнивать с топ-7 лигами в Европе
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Защитник самарских «Крыльев Советов» Доминик Ороз рассказал, что его удивило в России больше всего.

— Вы в России около полугода. Чем страна удивила?
— Был приятно удивлён тем, как меня приняли в команде, хотя я сыграл очень мало из-за травмы. Думал, мне всё будет даваться с огромным трудом в новой обстановке, но по факту влился как свой. Уровень российского футбола можно легко сравнивать с топ-7 лигами в Европе. Первые пять-шесть команд реально сильны. В этом чемпионате нужно биться с каждым соперником, просто так никого не обыграть. Удивили молодые талантливые ребята, их тут множество во всех клубах. Ты раньше о них не слышал, а те же динамовцы — просто сюрприз, — приводит слова Ороза «РБ Спорт».

В текущем сезоне Доминик Ороз провёл за клуб во всех турнирах пять матчей, в которых забил два мяча.

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