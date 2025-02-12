«Селтик» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 12 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся шотландский «Селтик» и мюнхенская «Бавария». Команды будут играть на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Встречу обслужит бригада испанских арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, что шотландский «Селтик» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 21-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Мюнхенская «Бавария» заняла 12-е место (15 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».
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