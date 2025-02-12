В прокуратуре Испании объяснили, почему запросили тюремный срок для Рубиалеса за поцелуй

Заместитель прокурора Национального суда Испании Марта Дурантес объяснила, почему они запросили тюремный срок для экс-президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса за поцелуй с футболисткой национальной команды Дженнифер Эрмосо.

«Что касается процессуальных вопросов, то все необходимые условия соблюдены. Эрмосо с самого начала ясно дала понять, что она хочет подать жалобу. Что касается сексуального насилия, то поцелуй Рубиалеса в губы Дженни Эрмосо был несогласованным. Нет никаких сомнений или разумных оснований полагать обратное.

Какие доказательства у нас есть, чтобы прийти к выводу, что поцелуй был без согласия? Показания пострадавшей и видеозаписи. Принимается во внимание характер отношений между жертвой и нападавшим. На протяжении всего времени она была стороной, старающейся уладить ситуацию, и нет никаких доказательств того, что она говорит неправду в отношении поцелуя и последующего давления.

Показания потерпевшей логичны сами по себе, они полностью последовательны. Если бы этот поступок был согласован или не имел для неё значения, она не почувствовала бы немедленной необходимости рассказать об этом. Это подтверждает её эмоциональное состояние. Её показания не менялись со временем — она всегда заявляла одно и то же. Не было вопроса, не было согласия. Что касается последующего давления, также доказано, что согласия не было. Она говорила ясно и твёрдо, не преувеличивала ситуацию. Согласия не было, а сам поступок стал для неё неожиданностью.

Как прокурору мне неприятно продолжать спрашивать жертв сексуального насилия, почему они смеялись, почему праздновали, почему их поведение выражало радость… До каких пор мы будем требовать от жертвы героического поведения? Разве она не имела права радоваться тому, что стала чемпионкой мира? Разве она меньше жертва только потому, что не ушла в угол плакать? Нам ещё многое предстоит изменить. Во время самого поцелуя она не обнимает Рубиалеса. Ни разу она не сказала, что поцелуй был по обоюдному согласию, ни разу, ни игрокам, никому. Она и её брат лишь хотели, чтобы на неё не обращали внимания СМИ. Можно ли утверждать, что было согласие, только потому, что она сообщила об этом девять дней спустя? Я не считаю заявление мистера Рубиалеса заслуживающим доверия.

«Согласия не было, доказательств достаточно. Поцелуй — это акт сексуального содержания, поскольку он считается таковым в судебной практике. При определении наказания мы не считаем его смягчающим. Мы запросили минимум. Кроме того, это был её начальник. Это минимум один год тюремного заключения. Нет никаких разумных сомнений в том, что преступники совершили преступления, в которых их обвиняют. Они должны быть осуждены. Это вопрос правосудия», — приводит слова Дурантес AS.

Сегодня, 12 февраля, прокуратура окончательно запросила для экс-главы RFEF 2,5 года тюрьмы, а также по 1,5 года заключения для бывшего тренера сборной Испании Альберта Луке, экс-тренера женской сборной Хорхе Вильды и бывшего менеджера по маркетингу RFEF Рубена Риверы – их обвиняют в том, что они заставляли Эрмосо сказать, что поцелуй был по взаимному согласию.