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«Зенит» объявил об аренде Огнена Мимовича из «Фенербахче»

«Зенит» объявил об аренде Огнена Мимовича из «Фенербахче»
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Правый защитник турецкого «Фенербахче» и сборной Сербии Огнен Мимович на правах аренды перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Огнен Мимович

Огнен Мимович

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Огнена Мимовича в Петербурге и желает новых побед и трофеев — в составе сине-бело-голубых!» — говорится в заявлении «Зенита».

Сине-бело-голубые и «Фенербахче» достигли договорённости о переходе правого защитника на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

В январе 2025 года Мимович стал игроком «Фенербахче», перейдя за € 6,7 млн из «Црвены Звезды». В текущем сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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