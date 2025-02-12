Стали известны соперники «Локомотива» на третьем зимнем сборе в ОАЭ

Московский «Локомотив» опубликовал расписание товарищеских матчей на третьем зимнем учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в ОАЭ.

Железнодорожники сразятся с московским и самаркандским «Динамо». Обе встречи пройдут 15 февраля. Также красно-зелёные проведут две игры с екатеринбургским «Уралом», которые также состоятся в один день (18 февраля).

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 28 февраля, начало — в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Махачкале.