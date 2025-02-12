Представитель Антона Миранчука рассказал, поступали ли хавбеку предложения из России

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника швейцарского «Сьона» Антона Миранчука, рассказал о ситуации вокруг российского хавбека.

— Из России точно не было никаких предложений. А что касается Европы, всё-таки в первой части сезона всё получилось не очень гладко. Во-первых, предсезонку практически пропустил. Потом, когда набрал кондиции, получил травму.

Поэтому в Европе целостного впечатления не составили. Надо спокойно сейчас доиграть сезон, а дальше, если Антон выйдет на свой уровень, появятся и предложения.

— Антону комфортно в Швейцарии? Купил себе модные часы, шоколада?

— Шоколад точно купил, насчёт часов пусть сам скажет, — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Сьон» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.