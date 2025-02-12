Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» Мх объявило о прекращении аренды защитника «Ростова» Никиты Котина

«Динамо» Мх объявило о прекращении аренды защитника «Ростова» Никиты Котина
Комментарии

Махачкалинское «Динамо» договорилось с «Ростовом» о завершении аренды 22-летнего защитника Никиты Котина. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Никита перешёл в наш клуб перед началом нынешнего сезона. Он провёл за «Динамо» пять матчей: один в Российской Премьер-Лиге и четыре – в Фонбет Кубке России.

Мы благодарим Никиту за время, проведённое в «Динамо», и добросовестную работу в составе нашей команды», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Контракт Никиты Котина с «Ростовом» действует до 30 июня 2026 года. Стоимость футболиста составляет € 350 тыс. по версии интернет-портала Transfermarkt.

Материалы по теме
Махачкалинское «Динамо» обыграло «Кайрат» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android