«Динамо» Мх объявило о прекращении аренды защитника «Ростова» Никиты Котина

Махачкалинское «Динамо» договорилось с «Ростовом» о завершении аренды 22-летнего защитника Никиты Котина. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Никита перешёл в наш клуб перед началом нынешнего сезона. Он провёл за «Динамо» пять матчей: один в Российской Премьер-Лиге и четыре – в Фонбет Кубке России.

Мы благодарим Никиту за время, проведённое в «Динамо», и добросовестную работу в составе нашей команды», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Контракт Никиты Котина с «Ростовом» действует до 30 июня 2026 года. Стоимость футболиста составляет € 350 тыс. по версии интернет-портала Transfermarkt.