Павел Погребняк рассказал, кого считает лучшим нападающим в мировом футболе

Бывший футболист «Зенита», «Рединга» и «Штутгарта» Павел Погребняк поделился мнением о форварде мадридского «Реала» Килиане Мбаппе, а также рассказал, кого считает лучшим нападающим в мире.

«Килиан Мбаппе не является ярко выраженным нападающим. Француз — это скорее атакующий вингер. А если говорить о форвардах, то мне сейчас очень нравится Лаутаро Мартинес из миланского «Интера» и сборной Аргентины. Так что я считаю не Мбаппе, а Мартинеса лучшим нападающим в мировом футболе», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Килиан принял участие в 36 матчах во всех турнирах с учётом Межконтинентального кубка. За это время футболист забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 160 млн.

Мартинес выступает за миланский «Интер». В нынешнем сезоне аргентинец сыграл 33 встречи, в которых забил 15 мячей и сделал шесть голевых передач.