Клеман Тюрпен установил новый рекорд для арбитров в Лиге чемпионов по количеству пенальти

Французский арбитр Клеман Тюрпен, обслуживающий первый матч стыкового раунда Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом», установил новый рекорд для арбитров турнира по количеству поставленных пенальти.

На 77-й минуте встречи Клеман Тюрпен назначил пенальти в ворота мадридского «Реала» за фол на полузащитнике «Манчестер Сити» Филе Фодене, который уверенно реализовал его одноклубник Эрлинг Холанд.

Этот 11-метровый стал для французского арбитра 29-м за 53 матча в рамках Лиги чемпионов. В среднем судья назначает по 0,55 пенальти за встречу. Таким образом, Тюрпен обошёл своего немецкого коллегу Феликса Бриха, который назначил 28 11-метровых в 69 матчах.