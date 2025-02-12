Клеман Тюрпен установил новый рекорд для арбитров в Лиге чемпионов по количеству пенальти
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Французский арбитр Клеман Тюрпен, обслуживающий первый матч стыкового раунда Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом», установил новый рекорд для арбитров турнира по количеству поставленных пенальти.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19' 1:1 Мбаппе – 60' 2:1 Холанд – 80' 2:2 Диас – 86' 2:3 Беллингем – 90+2'
На 77-й минуте встречи Клеман Тюрпен назначил пенальти в ворота мадридского «Реала» за фол на полузащитнике «Манчестер Сити» Филе Фодене, который уверенно реализовал его одноклубник Эрлинг Холанд.
Этот 11-метровый стал для французского арбитра 29-м за 53 матча в рамках Лиги чемпионов. В среднем судья назначает по 0,55 пенальти за встречу. Таким образом, Тюрпен обошёл своего немецкого коллегу Феликса Бриха, который назначил 28 11-метровых в 69 матчах.
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