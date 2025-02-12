Ловчев — о Дзюбе: лучший нападающий десятилетия

Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе.

«Дзюба — лидер. Тут вопросов нет. Как бы кто ни относился, я тоже не люблю его нефутбольную деятельность, но лучшим нападающим десятилетия однозначно является Дзюба, куда бы он ни приходил», — приводит слова Ловчева Sport24.

На протяжении своей игровой карьеры Дзюба принял участие в 613 матчах, в которых отметился 220 забитыми мячами и 120 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.