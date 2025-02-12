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Давид Юрченко: для Помазуна переход в «Спартак» — это рост и движение вперёд

Давид Юрченко: для Помазуна переход в «Спартак» — это рост и движение вперёд
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Голкипер сборной Армении, «Анжи», «Уфы» и «Тосно» Давид Юрченко, являющийся воспитанником московского «Спартака», прокомментировал переход вратаря Ильи Помазуна в стан красно-белых из ЦСКА.

«Мне сложно сравнить качества Помазуна и Селихова и сказать, кто из них лучше. Это разные вратари с разными стилями. Для Помазуна переход в «Спартак» — это рост и движение вперёд. А воспользуется он своим шансом или нет, покажет время. В этом мире нет ничего вечного. Может, Помазун сможет заменить Селихова», — приводит слова Юрченко Metaratings.

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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