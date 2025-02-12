Экс-защитник «Локомотива» Лысцов перешёл в португальскую «Боавишту»

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Бывший центральный защитник ряда европейских клубов Виталий Лысцов на правах свободного агента присоединился к португальской «Боавиште». Об этом сообщает пресс-служба команды из Порту.

Трудовое соглашение 29-летнего Лысцова с португальским клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025. Последним клубом Виталия была «Лейрия», которую он покинул летом минувшего года.

За свою профессиональную игровую карьеру Лысцов выступал за «Локомотив», «Лейрию», дубль «Бенфики», «Тонделу», «Крылья Советов», «Ахмат» и «Химки».

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

После 21 сыгранного матча «Боавишта» располагается на последней, 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 12 очков. Турнирную таблицу португальского чемпионата возглавляет «Спортинг», у которого 51 очко.