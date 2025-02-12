«Эвертон» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч АПЛ

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Сегодня, 12 февраля, состоится перенесённый матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Гарнер, Гейе, Дукуре, Линдстрём, О'Брайен, Ндиайе, Бету.

«Ливерпуль»: Бекер, Брэдли, ван Дейк, Конате, Робертсон, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Диас, Гакпо, Салах.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота набрали 56 очков после 23 сыгранных матчей. «Эвертон» имеет в своём активе 26 очков после аналогичного количества встреч. «Ириски» находятся на 16-й строчке.