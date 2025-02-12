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Олег Кононов оценил перспективы экс-капитана молодёжки «Спартака», перешедшего в «Торпедо»

Олег Кононов оценил перспективы экс-капитана молодёжки «Спартака», перешедшего в «Торпедо»
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов оценил перспективы экс-капитана молодёжной команды «Спартака» Егора Сысоева в стане автозаводцев. По данным интернет-портала Transfermarkt, чёрно-белые заплатили за 19-летнего форварда € 70 тыс. Соглашение с игроком рассчитано до лета 2028 года.

– В команду приехал молодой нападающий Егор Сысоев, подписавший с «Торпедо» долгосрочный контракт. Пока мы ещё не видели его в игре за чёрно-белых. Как оцениваете его перспективы?
– Мы следили за ним достаточно долго. Это хороший игрок, капитан молодёжной команды «Спартака», был на сборе сборной России своего возраста. Он приглянулся нам своим игровым мышлением и качеством исполнения. Молодой, перспективный футболист, но ему предстоит очень много работать. Он сам это прекрасно понимает, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

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