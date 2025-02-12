«Монако» — «Бенфика»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

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Сегодня, 12 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся «Монако» и «Бенфика». Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслужит бригада итальянских арбитров во главе с Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Монако»: Маецки, Вандерсон, Салису, Керер, Диатта, Аклиуш, Закария, Мусрати, Головин, Эмболо, Биерет.

«Бенфика»: Трубин, Силва, Араужу, Отаменди, Фернандес, Эурснес, Луиш, Кёкчю, Шельдеруп, Павлидис, Актюркоглу.

В последний раз команды встречались между собой в матче 5-го тура общего этапа ЛЧ текущего сезона. Тогда сильнее оказался португальский клуб (3:2).

Отметим, что «Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».