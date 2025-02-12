Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» — «Бенфика»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Монако» — «Бенфика»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся «Монако» и «Бенфика». Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Монако. Встречу обслужит бригада итальянских арбитров во главе с Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Монако»: Маецки, Вандерсон, Салису, Керер, Диатта, Аклиуш, Закария, Мусрати, Головин, Эмболо, Биерет.

«Бенфика»: Трубин, Силва, Араужу, Отаменди, Фернандес, Эурснес, Луиш, Кёкчю, Шельдеруп, Павлидис, Актюркоглу.

В последний раз команды встречались между собой в матче 5-го тура общего этапа ЛЧ текущего сезона. Тогда сильнее оказался португальский клуб (3:2).

Отметим, что «Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

Календарь ЛЧ
Турнирная таблица ЛЧ
Материалы по теме
Агент Головина рассказал о травме игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android