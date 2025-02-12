Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Личка — о Бителло: он как футболист хотел в «Ботафого», но клубы не договорились

Личка — о Бителло: он как футболист хотел в «Ботафого», но клубы не договорились
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о ситуации с полузащитником клуба Бителло, который не явился к началу сборов бело-голубых. Позднее бразилец всё-таки прибыл в расположение команды.

«Когда он приехал в Абу‑Даби, мы встретились, поговорили. Есть вещи в жизни, на которые никак не можешь повлиять. В этой ситуации он как футболист хотел в «Ботафого», хорошее предложение, но клубы не договорились.

Это значит, он как игрок не может на это повлиять, и надо это принимать. Мы с ним говорили, и он сказал: «Я хочу играть и показать себя. Если я остаюсь в клубе, я буду работать так, как всегда работал. Я буду играть хорошо, команда будет играть хорошо, это будет всем на пользу», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Бителло сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и 10 результативными передачами. Контракт бразильца с московским клубом действует до лета 2028 года.

Материалы по теме
«Динамо» готово продать Бителло в «Ботафого» летом — Матеуш Медейрос
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android