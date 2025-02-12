Личка — о Бителло: он как футболист хотел в «Ботафого», но клубы не договорились

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о ситуации с полузащитником клуба Бителло, который не явился к началу сборов бело-голубых. Позднее бразилец всё-таки прибыл в расположение команды.

«Когда он приехал в Абу‑Даби, мы встретились, поговорили. Есть вещи в жизни, на которые никак не можешь повлиять. В этой ситуации он как футболист хотел в «Ботафого», хорошее предложение, но клубы не договорились.

Это значит, он как игрок не может на это повлиять, и надо это принимать. Мы с ним говорили, и он сказал: «Я хочу играть и показать себя. Если я остаюсь в клубе, я буду работать так, как всегда работал. Я буду играть хорошо, команда будет играть хорошо, это будет всем на пользу», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Бителло сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и 10 результативными передачами. Контракт бразильца с московским клубом действует до лета 2028 года.