Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ривер Плейт» предложил «Краснодару» € 7,6 млн за 70% прав на Кастаньо — Грова

«Ривер Плейт» предложил «Краснодару» € 7,6 млн за 70% прав на Кастаньо — Грова
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский «Ривер Плейт» предложил «Краснодару» € 7,6 млн за колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо, сообщает журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, аргентинцы сделали предложение по покупке 70% прав на футболиста. Данная сумма включает в себя бонусы.

В текущем сезоне 24-летний Кастаньо принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами, проведя на поле в общей сложности 954 минуты. Его контракт с российским клубом рассчитан до 2028 года.

Напомним, «быки» ушли на зимнюю паузу в качестве лидера нынешнего сезона РПЛ, набрав 39 очков после 18 встреч и лишь по дополнительным показателям опережая «Зенит».

Материалы по теме
Источник: «Краснодар» и «Ривер Плейт» достигли договорённости о переходе Кастаньо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android