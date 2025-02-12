«Ривер Плейт» предложил «Краснодару» € 7,6 млн за 70% прав на Кастаньо — Грова

Аргентинский «Ривер Плейт» предложил «Краснодару» € 7,6 млн за колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо, сообщает журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, аргентинцы сделали предложение по покупке 70% прав на футболиста. Данная сумма включает в себя бонусы.

В текущем сезоне 24-летний Кастаньо принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами, проведя на поле в общей сложности 954 минуты. Его контракт с российским клубом рассчитан до 2028 года.

Напомним, «быки» ушли на зимнюю паузу в качестве лидера нынешнего сезона РПЛ, набрав 39 очков после 18 встреч и лишь по дополнительным показателям опережая «Зенит».