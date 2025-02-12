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Головин впервые в карьере сыграет в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 12 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 между «Монако» и «Бенфикой». Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начнёт встречу с первых минут. Таким образом, Головин впервые в карьере сыграет в плей-офф ЛЧ. Начало игры — в 23:00 мск.

Стартовый состав «Монако»: Маецки, Вандерсон, Салису, Керер, Диатта, Аклиуш, Закария, Мусрати, Головин, Эмболо, Биерет.

В последний раз команды встречались между собой в матче 5-го тура общего этапа ЛЧ текущего сезона. Тогда сильнее оказался португальский клуб (3:2).

Отметим, что «Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».