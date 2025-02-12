«Селтик» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 12 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся шотландский «Селтик» и мюнхенская «Бавария». Команды будут играть на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Встречу обслужит бригада испанских арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Селтик»: Шмейхель, Трасти, Картер-Викерс, Джонстон, Тейлор, Энгелс, Макгрегор, Хататэ, Айда, Маэда, Кюн.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Юпамекано, Геррейру, Дайер, Лаймер, Олисе, Мусиала, Горецка, Зане, Кейн.

Отметим, что шотландский «Селтик» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 21-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. Мюнхенская «Бавария» заняла 12-е место (15 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».