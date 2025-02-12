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Марцел Личка назвал самых неудобных соперников для «Динамо»

Марцел Личка назвал самых неудобных соперников для «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка назвал самых неудобных соперников для клуба среди команд, выступающих в РПЛ.

«Всегда интересно играть с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА, дерби — много болельщиков. Команды играют в футбол больше. Поэтому, может быть, чуть‑чуть полегче. С другой стороны, я респектую такой команде, как «Факел», с которым очень тяжело играть. Дисциплина, физически хорошо подготовлена команда, не дают ни миллиметра на поле. «Ростов» Валерия Карпина, который играет с высоким прессингом 4–3–3, который гоняет команду, тоже неудобный соперник», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает «Спартак» (37 очков). Московское «Динамо» — четвёртое. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».

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