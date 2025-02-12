Каррагер: если «Ливерпуль» победит «Эвертон», то АПЛ будет практически у них в руках

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал перенесённый матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором его бывшая команда встретится с «Эвертоном».
«Если говорить об этом матче, то это самая важная игра сезона. Не потому, что это «Эвертон». Если «Ливерпуль» победит, то трофей будет практически у них в руках. Отрыв от второго места в девять очков за 14 игр до конца турнира — это огромное преимущество, если учитывать, в какой форме сейчас находится «Ливерпуль», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота набрали 56 очков после 23 сыгранных матчей. «Эвертон» имеет в своём активе 26 очков после аналогичного количества встреч. «Ириски» находятся на 16-й строчке.
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