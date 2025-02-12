Юрченко: Селихов — один из лучших вратарей России, не понимаю, как «Спартак» его отпустил

Бывший вратарь сборной Армении, «Анжи», «Уфы» и «Тосно» Давид Юрченко, являющийся воспитанником «Спартака», рассказал, что экс-голкипер красно-белых Александр Селихов тренируется в его вратарской академии, а также высказался об уходе футболиста из московского клуба.

«Он полноценно тренируется в нашей вратарской академии и поддерживает форму, чтобы быть в тонусе и в будущем заключить контракт с новой командой. У нас он получает нагрузку, которую он бы получал в топ-клубе, так что наша академия замещает ему тренировочный процесс.

Меня поражает, что «Спартак» не удержал такого сильного вратаря, как Селихов. В моём понимании он является одним из лучших вратарей России. Не понимаю, почему «Спартак» не сохранил его и не продлил с ним контракт. Саша говорил мне, что очень хочет играть и приносить пользу своей новой команде», — приводит слова Юрченко Metaratings.

В нынешнем сезоне Селихов провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.