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Брюгге — Аталанта, результат матча 12 февраля 2025, счёт 2:1, Лига чемпионов 2024-2025

«Аталанта» уступила «Брюгге» в первом стыковом матче ЛЧ, пропустив на 90+4-й минуте
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Завершился первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались бельгийский «Брюгге» и итальянская «Аталанта». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Встречу обслуживала бригада турецких арбитров во главе с Халилом Мелером. «Брюгге» одержал победу со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 20:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
2 : 1
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Жутгла – 15'     1:1 Пашалич – 41'     2:1 Нильссон – 90+4'    

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, отличился нападающий «Брюгге» Ферран Жутгла. На 41-й минуте Марио Пашалич сравнял счёт. На 90+4-й минуте Хокан Нильссон вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти.

Отметим, что бельгийский «Брюгге» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 24-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Аталанта» заняла девятое место (15 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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