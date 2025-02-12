«Аталанта» уступила «Брюгге» в первом стыковом матче ЛЧ, пропустив на 90+4-й минуте

Завершился первый стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встречались бельгийский «Брюгге» и итальянская «Аталанта». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Встречу обслуживала бригада турецких арбитров во главе с Халилом Мелером. «Брюгге» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, отличился нападающий «Брюгге» Ферран Жутгла. На 41-й минуте Марио Пашалич сравнял счёт. На 90+4-й минуте Хокан Нильссон вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти.

Отметим, что бельгийский «Брюгге» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 24-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Аталанта» заняла девятое место (15 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».