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«Ливерпуль» впервые в истории вышел на матч чемпионата без англичан в составе — Opta

«Ливерпуль» не выпустил ни одного англичанина в стартовом составе на перенесённый матч 15-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном». Такое случилось впервые в истории клуба, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Бекер (Бразилия), Брэдли (Северная Ирландия), ван Дейк (Нидерланды), Конате (Франция), Робертсон (Шотландия), Гравенберх (Нидерланды), Мак Аллистер (Аргентина), Собослаи (Венгрия), Диас (Колумбия), Гакпо (Нидерланды), Салах (Египет).

Команды играют на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости идёт 10-я минута, счёт 0:0.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота набрали 56 очков после 23 сыгранных матчей. «Эвертон» имеет в своём активе 26 очков после аналогичного количества встреч. «Ириски» находятся на 16-й строчке.