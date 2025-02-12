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«Айнтрахт» мог подписать Роналду в 2022 году

«Айнтрахт» мог подписать Роналду в 2022 году
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Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Маркус Крёше рассказал, что немецкий клуб в 2022 году мог подписать португальского нападающего Криштиану Роналду, который на данный момент выступает за саудовский «Аль-Наср».

«Хелльман (член правления «Айнтрахта». – Прим. «Чемпионата») пришёл ко мне в кабинет и сказал: «Мы можем подписать Роналду». «Вы шутите?» – ответил я. Но, честно говоря, я даже не читал [предложение о трансфере Криштиану]. Нам сразу стало ясно, что это бессмысленно.

Однажды я общался с Фабио Паратичи, бывшим менеджером «Ювентуса», о том, как сильно Роналду меняет клуб. Что приходится бронировать другие отели, потому что внимание сильно повышается. Роналду был бы слишком большим [футболистом] для «Айнтрахта», — приводит слова Крёше Bulinews.

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