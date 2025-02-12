«Эвертон» — «Ливерпуль»: Бету открыл счёт на 11-й минуте
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В эти минуты проходит перенесённый матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Эвертон» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 15-й тур
12 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
2-й тайм
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бету – 11' 1:1 Мак Аллистер – 16'
На 11-й минуте нападающий «Эвертона» Бету открыл счёт в игре.
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота набрали 56 очков после 23 сыгранных матчей. «Эвертон» имеет в своём активе 26 очков после аналогичного количества встреч. «Ириски» находятся на 16-й строчке.
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