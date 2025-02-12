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«Эвертон» — «Ливерпуль»: Мак Аллистер сравнял счёт на 16-й минуте

«Эвертон» — «Ливерпуль»: Мак Аллистер сравнял счёт на 16-й минуте
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В эти минуты проходит перенесённый матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Эвертон» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт – 1:1.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
12 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
2-й тайм
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бету – 11'     1:1 Мак Аллистер – 16'    

На 16-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер сравнял счёт.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Арне Слота набрали 56 очков после 23 сыгранных матчей. «Эвертон» имеет в своём активе 26 очков после аналогичного количества встреч. «Ириски» находятся на 16-й строчке.

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