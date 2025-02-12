Владислав Радимов назвал лучшие качества новичка «Зенита» Луиса Энрике

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал, какие лучшие качества успел разглядеть у нового бразильского нападающего сине-бело-голубых Луиса Энрике.

«Владение мячом. Как и любой бразилец, он это делает здорово, но и ещё добавляет скорость. Принятие решения. И если вы обратите внимание, то у него мяч всё время под ногой. Он делает настолько минимум касаний при обработке мяча, постоянно нестандартные ходы. И всё время он готов сделать и передачу, и удар, и резкое торможение, и всё время мяч находится под сильной ногой», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с сине-бело-голубыми рассчитан на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.