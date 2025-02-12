Украинский вратарь «Бенфики» Трубин во второй раз не пожал руку Головину перед матчем ЛЧ

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вновь отказался от рукопожатия с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным перед первым стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Игра проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

В последний раз команды встречались между собой в матче 5-го тура общего этапа ЛЧ текущего сезона. Тогда сильнее оказался португальский клуб (3:2).

Отметим, что «Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».