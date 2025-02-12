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Украинский вратарь «Бенфики» Трубин во второй раз не пожал руку Головину перед матчем ЛЧ

Украинский вратарь «Бенфики» Трубин во второй раз не пожал руку Головину перед матчем ЛЧ
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Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вновь отказался от рукопожатия с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным перед первым стыковым матчем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Игра проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
1-й тайм
0 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия

В последний раз команды встречались между собой в матче 5-го тура общего этапа ЛЧ текущего сезона. Тогда сильнее оказался португальский клуб (3:2).

Отметим, что «Монако» завершил общий этап Лиги чемпионов УЕФА на 17-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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