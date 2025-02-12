Моуринью ответил Икарди, который заменил его прозвище с Особенный на Плачущий

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью отреагировал на пост нападающего турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди, который опубликовал в социальных сетях мем, где прозвище португальского тренера заменено с Особенный на Плачущий.

«Я уверен, что я особенный, а не Особенный. Из-за 25 лет карьеры и 26 титулов, а не из-за одной встречи. Нет ни одного матча, который определял бы мою карьеру. Что касается комментариев или постов Икарди, то Икарди – GOAT. Я отказываюсь комментировать слова величайшего. Он слишком велик, я не буду комментировать», — сказал Моуринью на предматчевой пресс-конференции.

Ранее Жозе Моуринью поздравил Португалию с полуфиналом чемпионата мира по гандболу, выложив фото игры рукой футболиста «Галатасарая» Давинсона Санчеса.